Vila Real: serviço de pediatria recebe donativo resultante da Gala Miss e Mister Escola

No passado dia 15 de julho, o Vereador do Pelouro da Juventude e Vice-Presidente do município de Vila Real, Alexandre Favaios, entregou no Serviço de pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro o valor da receita da bilheteira da Gala Miss e Mister Escola Vila Real, promovida no passado mês de maio, no âmbito do Mês da Juventude.

Recorde-se que esta iniciativa, na qual participaram vários estabelecimentos de educação e ensino, tem um cariz solidário, pelo que todos os anos o valor angariado reverte a favor de uma instituição. Alexandre Favaios salientou a importância do envolvimento dos jovens em causas solidárias, sendo esta iniciativa um bom exemplo de como pequenos contributos e pequenos gestos podem ajudar grandes causas.

O município tem investido numa relação de proximidade com os jovens, criando programas e oportunidades à sua medida. Os frutos começam já a ser visíveis. Esta geração de jovens é mais empreendedora, mais solidária e mais preocupada com a sustentabilidade. Vila Real agradece!

GC CM de Vila Real