Vila Real: sindicato dos funcionários judiciais reivindica revisão do estatuto profissional

O Sindicato dos Funcionários Judiciais organizaram, esta manhã, uma manifestação em frente ao Tribunal de Vila Real com o objetivo de reivindicar a revisão do estatuto profissional dos funcionários judiciais e exigir a resolução de questões relacionadas com a falta de funcionários para o bom funcionamento dos serviços judiciais.

“Hoje vamos reunir com os trabalhadores da comarca de Vila Real para apresentarmos as formas de luta face ao desprezo do ministério da justiça, não só para com os trabalhadores, mas também para com as leis da Assembleia da República, já que é o segundo ano consecutivo em que na lei do orçamento de estado é fixado um prazo para que o nosso estatuto profissional seja revisto e o ministério continua a não cumprir”, salientou António Marçal, presidente do sindicato dos funcionários judiciais.

Além disso, o representante explicou que aproveitaram este movimento para a falta de funcionários nestes serviços: “A comarca de Vila Real não é exceção, faltam algumas dezenas de funcionários para que os serviços possam funcionar como deve ser”, explicou António Marçal, alertando, também, para o facto do envelhecimento prejudicar a administração da justiça, “associado também a um conjunto de patologias que levam a que o absentismo por doença comece a ter níveis preocupantes”.

Notícia completa na próxima edição.