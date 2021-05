Vila Real: sindicato dos professores adere à campanha “Por uma educação de qualidade” da FNE

No âmbito da campanha intitulada “Por uma Educação de Qualidade”, lançada hoje pela Federação Nacional da Educação (FNE), o Sindicato dos Professores da Zona Norte (SPZN) afixou uma faixa à entrada da Escola Secundária S. Pedro, em Vila Real, para transmitir “temas considerados essenciais por Educadores e Professores Portugueses”, tais como a concretização de “um sistema educativo que obedeça a critérios de qualidade”.

“Neste momento, as nossas exigências baseiam-se em quatro linhas essenciais: a valorização dos profissionais do setor, um maior investimento nas escolas, o fim da precariedade, porque ainda há professores colocados a 300 km que não têm um vencimento compatível e digno com a profissão e, por fim, o rejuvenescimento da classe docente para tornar o ensino mais atrativo”, salientou Ângelo Alves, dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Norte – Vila Real, acrescentando que estas medidas sempre foram solicitadas, porém não houve resposta por parte do Governo.

A campanha desenrolar-se-á por toda a Europa, nos sindicatos filiados no Comité Sindical Europeu da Educação entre 10 de maio e 8 de junho.

CR