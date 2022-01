Vila Real: trabalhos de requalificação da Avenida João Paulo II e da Rua da Carreira Longa

O Município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 10 de janeiro de 2022, irão ter início os trabalhos de requalificação da avenida João Paulo II e da Rua da Carreira Longa, inseridos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real.

Nesta fase da obra, será eliminada uma via de circulação da Avenida João Paulo II, no sentido Sul-Norte, passando o trânsito a circular nos dois sentidos nas restantes vias de circulação. O acesso aos edifícios adjacentes será sempre garantido aos moradores e comércio local. A Rua da Carreira Longa passará a ter apenas um sentido de circulação (sentido Avenida João Paulo II – Rua Torreslar), sendo o sentido contrário desviado pela Rua Dr. José de Figueiredo.

Estima-se que os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de 30 dias úteis.

Assim, alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para que seja dada especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.

Fonte: CM Vila Real