Vila Real: trabalhos no Largo do Pioledo condicionam trânsito a partir de 2 de janeiro

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 2 de janeiro, irá ter inicio a intervenção no Largo do Pioledo, inserida na empreitada de “Reabilitação do Espaço Público do Largo do Pioledo”.

Nesta fase dos trabalhos será interrompido o ramo de acesso ao Largo do Pioledo a partir da avenida D. Dinis e ocupada meia faixa de rodagem do Largo do Pioledo até à primeira passadeira.

O acesso ao Largo do Pioledo, a partir da avenida D. Dinis, será garantido através da envolvente ao Mercado Municipal.

Durante a intervenção e sempre que possível será garantido o acesso às garagens existentes, bem como o acesso pedonal aos diferentes serviços, comércios e habitações.

A natureza dos trabalhos a executar, bem como as caraterísticas dos equipamentos de apoio e segurança do pessoal, obrigam a impor esses condicionalismos de forma a proteger todos os intervenientes.



Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supra citados tenham uma duração aproximada de 60 dias úteis.



