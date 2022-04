Vila Real: Tribunal de Contas recusa visto a empréstimo para construção do complexo de piscinas

O Tribunal de Contas recusou o visto ao contrato de empréstimo até 15,5 milhões de euros destinado à construção do complexo de piscinas de Codessais e a Câmara de Vila Real anunciou que vai recorrer da decisão.

Segundo a Agência Lusa, o acórdão do Tribunal de Contas, que tem data de 22 de março, determina que os juízes daquele tribunal decidiram “recusar o visto ao contrato de empréstimo” justificando que, em 2022, o município de Vila Real “apresenta uma margem de endividamento que não permite acomodar o empréstimo contratado”.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, explicou à Lusa que o pedido de empréstimo foi feito em 2021, ano que o Orçamento do Estado contemplava uma exceção à “norma travão” do limite de endividamento dos municípios, permitindo que utilizassem, se necessitassem, a totalidade da sua capacidade de endividamento.

O Governo alterou os limites de endividamento dos municípios, revogando a limitação da utilização de apenas 20% da margem disponível no início de cada ano, no âmbito das medidas excecionais para as autarquias devido à pandemia de covid-19.

A Câmara de Vila Real considera que, quer a aprovação do empréstimo pelos órgãos municipais, quer a assinatura do contrato com a instituição bancária vencedora do concurso público para este empréstimo, ocorreram ainda em 2021, logo não deveriam ter sido afetadas pela inexistência de Orçamento do Estado de 2022 e é, por esse motivo, que está a recorrer desta decisão.

O presidente socialista destacou as “contas saudáveis” desta autarquia, frisando que a recusa de visto não está relacionada com qualquer dificuldade económico-financeira ou com qualquer erro processual ou administrativo.

Fonte – Agência Lusa