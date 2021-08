Vila Real volta a lançar campanha de apoio à esterilização de animais de companhia

O Município de Vila Real volta a lançar uma campanha de apoio à esterilização de animais de companhia (cães e gatos) de acordo com a legislação em vigor, com a colaboração dos Centros de Atendimento Médico-Veterinários (CAMV) do concelho.

De modo a contemplar o maior número de animais, são elegíveis para efeitos do apoio financeiro todas as esterilizações realizadas entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021.

Esta campanha insere-se numa política de bem-estar e saúde animal, com o objetivo de sensibilizar a população para os benefícios da esterilização de animais de companhia.

Os apoios financeiros a que esta campanha se refere são:

– €55 para esterilização de cadelas;

– €30 para esterilização de cães;

– €35 para esterilização de gatas;

– €15 para esterilização de gatos.

Para se candidatarem a estes apoios, os munícipes e associações zoófilas, após efetuada a esterilização do animal de estimação no CAMV da sua preferência até ao dia 30 de setembro, devem efetuar a candidatura no Espaço de Atendimento ao Cidadão do Município de Vila Real até ao dia 6 de outubro 2021 e munirem-se dos seguintes documentos:

– Documento de identificação de animal de companhia (DIAC), com indicação de esterilização;

– Declaração de Esterilização SIAC com assinatura do Médico Veterinário responsável e data da esterilização;

– Comprovativo de residência do requerente;

– Comprovativo de IBAN.

Esta campanha termina a 6 de outubro de 2021.