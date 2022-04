No passado dia 13 de abril, Vila Real voltou a viver as emoções da paixão de Cristo, com a apresentação de mais uma edição da Via Dolorosa, uma iniciativa do Município com o apoio da Diocese de Vila Real, que este ano comemora o seu Centenário, da Filandorra e dos Coros Marco Aurélio.

Com esta iniciativa, o Município de Vila Real pretendeu tirar partido de uma época do ano que não é particularmente forte em termos turísticos e que muito tem a ganhar com a realização deste género de eventos que aliam a religiosidade à cultura, promovendo-se a criação de uma tradição que irá atrair, para além dos locais, a atenção dos turistas, particularmente oriundos da vizinha Espanha.