Vilar de Perdizes acolhe Congresso de Medicina Popular

Vilar de Perdizes volta a acolher mais uma edição do Congresso de Medicina Popular, evento âncora do concelho de Montalegre que continua a gravitar em torno da figura do carismático padre Fontes. Um cartaz organizado pela Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes, em parceria com o Município de Montalegre/Ecomuseu de Barroso, a ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e a Junta de Freguesia de Vilar de Perdizes e Meixide. Para a presente edição, o congresso irá procurar dar destaque a temáticas como o poder das plantas, medicina popular e métodos naturais, plantas medicinais e segurança alimentar. Acontece até domingo.

O Congresso de Medicina Popular, que se realiza desde 1983, ajudou a despertar a curiosidade pública para a aldeia de Vilar de Perdizes, com o empenhamento do padre Fontes, que transformou o misticismo numa atração turística do concelho de Montalegre, através da junção do sagrado e do profano.

António Lourenço Fontes nasceu em Cambezes do Rio em 1940. Padre, escritor, hoteleiro, estudioso de plantas e ervas medicinais, tem sido um dos principais defensores da cultura popular da região de Barroso, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do território do Barroso, através da cultura e das tradições.

GC CM Montalegre