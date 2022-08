Vilarandelo recebe concerto “Festas Tradicionais Transmontanas”

A Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo e a Banda Musical de Vila Verde da Raia vão apresentar o espetáculo “Festas Tradicionais Transmontanas”, no próximo dia 26 de agosto (sexta-feira), no Santuário do Nosso Senhor dos Milagres, em Vilarandelo, no âmbito do Projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura.

Esta é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso.

O projeto resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”, e tem como objetivo específico promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território do Alto Tâmega e, ao mesmo tempo, apoiar as empresas do setor da cultura da região.

Ficamos à sua espera no dia 26 de agosto, pelas 22h, no Santuário do Nosso Senhor dos Milagres, em Vilarandelo.

A entrada é livre e são todos muito bem-vindos.

GC CIMAT