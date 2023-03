Vinhos das Terras Altas de Portugal promovidos em Hamburgo

A NERVIR-Associação Empresarial, entidade dinamizadora do projeto Terras Altas de Portugal 2.0, participou na feira INTERNORGA 2023, na cidade de Hamburgo na Alemanha, que decorreu de 10 a 14 de março.

A NERVIR participa com vinhos Douro e Porto no stand do Projeto TAP – Terras Altas de Portugal 2.0, que representa empresas e produtos de 5 Regiões, o Douro, Terras de Trás-os-Montes, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Viseu Dão Lafões, com demonstração e prova de produtos regionais.

Esta participação destina-se a valorizar os produtos das empresas do setor agroalimentar, com especial incidência nas fileiras vitivinícola (vinho), olivícola (azeite), da carne (carnes e enchidos), horto frutícola, queijos e dos recursos silvestres (mel, cogumelos, etc), e que pretendam internacionalizar a sua atividade.

A participação nesta feira justificou-se pelo facto de ser uma feira profissional e internacional, de restauração, hotelaria e catering, considerada a feira líder destes setores, no mercado alemão mas também pelo facto de Hamburgo ser conhecida como a cidade mais portuguesa da Alemanha, onde existe uma zona portuguesa o Portugiesenviertel, ou seja o Bairro Português, que atrai cada vez mais turistas, locais e internacionais e por ser uma cidade com mais de 30 restaurantes e de 50 confeitarias, que genuinamente reconstituem os sabores das mesas portuguesas; Hamburgo é assim uma cidade com um mercado recetivo aos produtos portugueses de qualidade, que se constitui como uma boa montra para os produtos da nossa região, podendo apresentar boas oportunidades de contacto para novos negócios.

O Projeto TERRAS ALTAS DE PORTUGAL 2.0 – Valorização Internacional do Setor Agroalimentar das Terras Altas de Portugal, está a ser dinamizado pela NERVIR-Associação Empresarial em conjunto com a AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa, a AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, a NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança e o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, e visa apoiar as empresas através do desenvolvimento de um programa de apoio à Internacionalização.