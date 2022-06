Vinhos de Valpaços premiados no Concurso Cidades do Vinho

O vinho Encostas de Sonim, Grande Reserva, Touriga Nacional e o vinho Encostas de Sonim, Vinhas Velhas, Grande Reserva, ambos produzidos na freguesia de Sonim e Barreiros, Concelho de Valpaços, estiveram em destaque no Concurso Cidades do Vinho, realizado em Setúbal, no mês de Maio, arrecadando a Grande Medalha de Ouro e a Medalha de Ouro, respetivamente.

Realizou-se, entre os dias 5 e 8 de maio, na Escola de Hotelaria e Turismo, em Setúbal, a segunda edição do Concurso Cidades do Vinho, onde estiveram a concurso 346 vinhos de 55 municípios, avaliados por 30 jurados.

Mais uma vez os vinhos do Concelho de Valpaços estiveram em destaque, em particular os vinhos produzidos pela Sociedade Agrícola Encostas de Sonim, que foi premiada pelos vinhos de excelência que produz.

Foram atribuídas 30 Grandes Medalhas de Ouro e 83 Medalhas de Ouro e a cerimónia de entrega de prémios irá realizar-se no próximo dia 11 de junho, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

O Concurso Cidades do Vinho é um concurso único em Portugal que pretende promover os vinhos associados ao seu território. Os municípios juntam-se aos vitivinicultores para, em conjunto, atuarem como promotores dos vinhos dos seus territórios. O concurso é uma organização conjunta da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP).