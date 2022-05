Violante Saramago apresenta o seu novo livro na UTAD

Amanhã, 24 de maio, pelas 15h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) recebe Violante Saramago Matos, que falará sobre o seu mais recente livro, “De Memórias Nos Fazemos”, em conjunto com Carlos Nogueira, responsável pela Cátedra Saramago na UTAD. Será a primeira sessão de apresentação na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a presença da escritora e filha do Nobel da Literatura.

“A autora traz-nos memórias escritas de diversas fases da sua vida. Em particular, vemos como José Saramago, antes e depois do Nobel, enquanto pai, homem e cidadão empenhado, está completo e íntegro na obra que nos deixou, na poesia como no romance, na crónica mais literária como na mais política, no teatro como na entrevista, no ensaio como no depoimento e no diário”, refere Carlos Nogueira.

Editado em março, “De Memórias Nos Fazemos” é uma homenagem de Violante Saramago Matos a José Saramago, revelando a cumplicidade desse elo filial ao longo de 132 páginas. “É um livro em que a autora dialoga com as suas memórias, mais e menos recentes, e evoca o pai, mas também a mãe, a sua infância, a sua adolescência, a sua vida adulta”, adianta Carlos Nogueira. Também a escolha do título suscita uma reminiscência da obra de Saramago, que em 2006 publicou o livro “Pequenas Memórias”.

Aos 74 anos, Violante Saramago Matos visitará pela primeira vez a UTAD, a universidade que criou a primeira Cátedra José Saramago em Portugal. Com esta iniciativa, a Cátedra José Saramago cumpre o desígnio de investir em pensamento, diálogo, cultura e humanismo, envolvendo a comunidade académica da UTAD e a comunidade transmontana e alto-duriense.

A apresentação do livro “De Memórias Nos Fazemos” terá lugar no novo átrio da reitoria, sendo a entrada livre (mas sujeita à lotação do espaço).