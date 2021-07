Visita aos militares do RI 19 destacados para o patrulhamento diário das florestas

Dando seguimento ao protocolo celebrado entre o Município de Boticas e o Regimento de Infantaria Nº 19 (RI 19), de Chaves, o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Comandante do Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), Carlos Gomes, visitou na passada quinta-feira, dia 1 de julho, os militares do RI 19 destacados para o patrulhamento diário das florestas, entre os meses de julho e setembro.

O encontro permitiu ao autarca dar as boas-vindas à equipa do RI 19 e, simultaneamente, trocar impressões acerca da vigilância do vasto património florestal existente no Concelho, durante o período mais crítico e propenso à ocorrência de incêndios rurais.