Visita de Estudo dos alunos do 4º ano de Boticas a Lisboa

A Câmara Municipal de Boticas organizou, nos passados dias 19 e 20 de maio, a tradicional visita de estudo a Lisboa dos alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Esta visita à capital portuguesa contou com a participação de 42 crianças que, acompanhadas por professores e colaboradores do município, puderam conhecer alguns dos locais e monumentos simbólicos de Lisboa.

O primeiro dia começou com a viagem de autocarro entre Boticas e o Porto, mais propriamente a Estação da Campanhã, local onde a comitiva seguiu viagem de comboio Alfa Pendular até a Gare do Oriente. Chegada à capital portuguesa foi tempo de repor energias e almoçar na Pousada da Juventude de Lisboa, situada junto ao Marquês do Pombal, na companhia do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e da Vereadora da Educação, Isabel Torres.

A tarde foi ocupada com uma visita guiada à Assembleia da República pelos deputados eleitos pelos círculos eleitorais de Vila Real, Lisboa e Setúbal, Cláudia Bento, Alexandre Simões, Lina Lopes e ainda Fernanda Velez, respetivamente.

Durante a visita as crianças conheceram a “Casa da Democracia” e cruzaram-se com algumas personalidades ligadas à política nacional.

Seguiu-se um breve passeio pela zona envolvente do Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos e do Museu Nacional de Arqueologia, onde está exposta a estátua do “Guerreiro Calaico”, um ex-líbris do Concelho de Boticas e símbolo da arqueologia nacional.

O segundo dia de viagem começou com uma ida ao Oceanário de Lisboa, no Parque das Nações, que antecedeu o almoço no McDonald’s do Centro Comercial Vasco da Gama.

Ao início da tarde a comitiva rumou até ao Aeroporto Humberto Delgado para “levantar voo” até ao Porto, sendo que o regresso a Boticas foi feito novamente no autocarro.

No final da aventura por Lisboa, as crianças mostraram-se felizes pela experiência única que vivenciaram graças ao Município de Boticas.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, revelou o seu agrado “por ver o entusiasmo com que as nossas crianças vivem esta experiência”, salientando que “esta é uma iniciativa que a Câmara de Boticas procurará manter ano após ano, por considerarmos que é efetivamente uma mais-valia para as nossas crianças, que contactam com realidades diferentes, ficando a conhecer um pouco melhor o funcionamento das instituições nacionais, nomeadamente da Assembleia da República”.