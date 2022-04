ViViFICAR abre candidatura para mediador e produtor cultural em Lamego

O projeto ViViFiCAR está a recrutar um Mediador e Produtor Cultural residente no concelho de Lamego, para se juntar à equipa do projeto, apoiando a produção de todas as atividades programadas.

Sendo uma âncora fundamental do projeto ViViFiCAR, o candidato selecionado para esta função beneficiará de uma oportunidade de formação contínua ao longo do projeto, na área da mediação e produção cultural.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 27 de abril e o início de funções será a 9 de maio. Os requisitos principais solicitados para a função são o de experiência em mediação e produção cultural, motivação e competências para trabalhar em equipa, ser residente em Lamego, domínio das ferramentas Google Drive e Microsoft Office, ser fluente na língua inglesa, ter carta de condução de ligeiros e viatura própria e computador e telemóvel pessoais para comunicação com a equipa do projeto.

O regulamento de participação e mais informação sobre esta oportunidade de colaboração profissional encontra-se disponível para consulta aqui.