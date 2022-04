Vivificar: artistas expõem vivências em Alijó, Favaios e São Mamede de Ribatua

O Município de Alijó e a plataforma Ci.CLO inauguram as três primeiras exposições do projeto ViViFiCAR no próximo sábado, dia 9 de abril, nas localidades de Alijó, Favaios e São Mamede de Ribatua, com início às 15 horas, no antigo Salão dos Bombeiros Voluntários, em Alijó.

Estas exposições resultam das experiências de três artistas, com práticas e identidades culturais distintas, que viveram nas casas dos embaixadores locais – Ana Cristina Moreira, José Lopes, José Manuel Paroca, Sara Mota. O processo criativo foi acompanhado por uma equipa de moderadores – Gabriela Vaz-Pinheiro, Jayne Dyer, Jon Arne Mogstad e Virgílio Ferreira. Os projetos desenvolvidos são agora apresentados em três exposições, que estarão patentes de 9 de abril a 11 de junho, revelando o resultado deste processo colaborativo e participado.

No dia da inauguração haverá um autocarro disponível para transportar os interessados em visitar as exposições, que irá percorrer as três localidades. O projeto ViViFiCAR abraça as ideias de “viver e ficar” enquanto eixos orientadores dos encontros imersivos entre artistas durienses, nacionais e noruegueses com as comunidades locais a partir de estratégias participativas de criação.

O Município de Alijó, enquanto parceiro deste projeto, agradece a colaboração dos Embaixadores das três localidades, assim como de toda a população que se envolveu ativamente na criação das exposições.

3 PROJETOS COM A COMUNIDADE, 3 EXPOSIÇÕES



Chamar à pedra, fraga | Alexandre Delmar, em colaboração com a comunidade de São Mamede de Ribatua | Antiga Escola – Avenida Teixeira Lopes, 5070-472 São Mamede de Ribatua

Ressonância | André Tribbensee, em colaboração com a comunidade de Alijó | Antigo Salão dos Bombeiros – Avenida 25 de Abril, 5070-013 Alijó

Roga | Patrícia Geraldes, em colaboração com a comunidade de Favaios | Antiga Escola – Largo Conselheiro Teixeira Sousa 2, 5070-272 Favaios

SCI da CM de Alijó