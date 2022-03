ViViFiCAR: projeto de criação artística abrange quatro municípios do Douro

É através da fotografia, novos media e arquitetura que 12 artistas e vários especialistas vão construir diálogos com as comunidades de quatro municípios do Douro: Alijó, Lamego, Mêda e Torre de Moncorvo. O projeto ViViFiCAR é organizado e desenvolvido pela Ci.CLO em parceria com o Museu do Douro e o Surnadal Billag, na Noruega e as quatro autarquias.

Na apresentação pública do programa marcaram presença Margarida Reis, Coordenadora do Programa Cultura, Maria Luís Martins, Coordenadora de Comunicação da Direção Geral do Património Cultural, Cristina Latoeira, da Direção Geral das Artes, Mafalda Mendes, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alijó, Catarina Ribeiro Vereadora Cultura Lamego, Carla Sequeira, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Mêda. Como anfitriões estiveram Fernando Seara, Diretor do Museu do Douro e Virgílio Ferreira, Diretor geral e artístico do projeto ViViFiCAR.

Cada município abraçar três artistas: um residente ou natural da região, um nacional e um norueguês, tendo em vista a criação de trabalhos inéditos em diálogo com estes territórios. Como resultado, serão produzidas três exposições, apresentadas em cada município, estando também programada uma mostra coletiva no Museu do Douro e no Surnadal Billag, na Noruega, com uma seleção dos trabalhos dos 12 artistas.

O projeto ViViFiCAR contempla ainda uma série de ações orientadas para as comunidades. Para Virgílio Ferreira, diretor artístico da Ci.CLO, “estas intervenções community-specific pretendem reforçar o acesso, capacitação, espírito crítico e envolvimento da população, em particular dos jovens, motivando-os a criar vínculos com a região e a contribuir para o seu desenvolvimento cultural. Pretendemos levantar questões relevantes como a diversidade, coesão social, mobilidade, fruição cultural e acesso a práticas artísticas, fortalecendo o trabalho em rede e o intercâmbio de conhecimento”.

“O ViViFiCAR encara os jovens como agentes transformadores da região, já que a sua permanência é condição fundamental para salvaguardar a economia e o património natural e cultural da região.” acrescenta o responsável.

A programação inclui 12 exposições com conversas entre artistas e especialistas, programadas nos 4 Municípios e, ainda uma exposição final no Museu do Douro e no Surnadal Billag. Incorpora colaborações estratégicas e intervenções community-specific em espaços menos convencionais de uso artístico, desenhadas especificamente para cada contexto em relação com a comunidade.