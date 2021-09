Volta a Portugal em 8 coretos de NOISERV começa na Madalena, em Chaves

O coreto do Jardim Público, na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, pelas 21h30, na Madalena, cidade de Chaves, vai ser o primeiro palco de um dos oito concertos realizados pelo músico lisboeta, David Santos, criador do projeto musical Noiserv.

“Uma Volta a Portugal em 8 coretos”, é um projeto de valorização do património, um espetáculo audiovisual, e tem como objetivo fundir o que de mais peculiar existe no património português, nomeadamente os coretos, agora com a música contemporânea, numa tour de norte a sul do país, com paragem em oito localidades históricas, designadamente Chaves, Setúbal, Lourinhã, Ponte de Lima, Évora, Tábua, Castelo Branco e Faro.

Noiserv, que em setembro de 2020 editou o seu quarto álbum de originais “Uma Palavra Começada por N”, é um dos projetos musicais mais criativos desta geração, tendo David Santos sido apelidado de “homem-orquestra” ou “banda de um homem só”.

O espetáculo será de entrada gratuita, mas com lotação limitada, pelo que carece de reserva prévia de bilhete em www.indieror.pt/noiserv .

Este evento, inserido no programa Garantir Cultura, é organizado pelos INDIEROR, com apoio do Município de Chaves e realização pela Força de Produção.

No espaço de realização do espetáculo, com selo Clean and Safe, serão implementadas as medidas de proteção da saúde pública em vigor.