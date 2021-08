Volta a Portugal em bicicleta vai percorrer a região transmontana

A 82ª Volta a Portugal em bicicleta decorre, este ano, entre 4 e 15 de agosto. Depois da edição especial disputada o ano passado, num mês atípico, este ano a Volta a Portugal volta a ser disputada em agosto, durante a qual, além do percurso, o calor pode voltar a ser uma das principais dificuldades, como habitualmente.

A Volta a Portugal percorre o país de norte a sul, ao longo de mais de 1500 quilómetros, com um prólogo, em Lisboa, seguido de 10 etapas, três das quais agendadas para Trás-os-Montes.

No dia 12 de agosto, na sétima etapa e a mais longa da competição (193,2 quilómetros), o pelotão parte de Felgueiras rumo a Bragança, com passagem pelos concelhos de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, pela EN 206, a partir das 14 horas.

É a partir da cidade de Bragança que, no dia seguinte, dia 13 de agosto, vai partir a oitava tirada, de 160,7 quilómetros, rumo à Serra do Larouco, em Montalegre, com passagem por Vinhais, Chaves e Boticas.

No dia seguinte, sem tempo para recuperação, os ciclistas têm pela frente a última etapa de montanha, com início em Boticas e final no alto da mítica Senhora da Graça, no Monte Farinha, em Mondim de Basto.

Nesta 9ª etapa, marcada para 14 de agosto, o pelotão vai percorrer a EN 2, a partir de Vidago, com passagem (às 14 horas) por Sabroso de Aguiar, Pedras Salgadas e Vila Pouca de Aguiar. A chegada a Vila Real está prevista pelas 15 horas. A caravana segue, depois, pelo vale da Campeã, em direção a Mondim de Basto.

A 82ª edição da Volta a Portugal conta com 19 equipas, entre as quais a Movistar, a primeira formação World Tour a competir na prova desde 2011.

As etapas: