“Voluntariado Jovem Para a Natureza e Florestas” arrancou em Mesão Frio

No 11 de julho, teve início uma nova edição do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» no concelho, para jovens com idades dos 14 aos 30 anos. O voluntariado juvenil do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), desenvolvido em parceria com o Município de Mesão Frio, este ano conta com três equipas de voluntários, repartidas por três quinzenas, até ao próximo dia 9 de setembro, incluindo as faixas etárias dos 14 aos 18 anos.

O primeiro grupo, que começa hoje o programa, é composto por seis elementos que vêm reforçar a vigilância florestal e preservar a natureza. Os jovens foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo Vice-Presidente, Fernando Correia e pelos serviços técnicos da autarquia, que indicaram os comportamentos a adotar nas diferentes situações, quer para autoproteção, quer para garantir o seu papel na prevenção de incêndios no município e em concelhos limítrofes.

O programa tem como objetivos, promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas; a sensibilização da população para as questões do meio ambiente; a prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental e a promoção da qualidade das atividades de voluntariado e aquisição de competências por parte dos voluntários.

À imagem do que sucede em anos anteriores, os voluntários são repartidos em equipas de dois elementos, por áreas mais suscetíveis a incêndios, nomeadamente, nos miradouros de São Silvestre, da Cruz de Donsumil e da Senhora da Piedade, nas praias fluviais da Rede e do Rio Teixeira, nos lugares de Porto Rei e Rojão de Cima e no Castro de Cidadelhe.