“Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” arrancou no Município de Sabrosa

Iniciou-se ontem, no município de Sabrosa, o programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” e conta com a participação de 22 jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos.

Os jovens inscritos, foram distribuídos por seis equipas que exercem funções por períodos quinzenais e irão atuar na vila de Sabrosa através de ações como a vigilância e limpeza florestal e a sensibilização à população sobre a gestão ambiental e preservação da natureza.

O programa em questão iniciou no dia de hoje e estende-se até ao dia 17 de setembro, sendo que promove práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, assim como da monitorização e recuperação de territórios afetados.

São parceiros do IPDJ para a execução do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; a Agência Portuguesa do Ambiente; o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e as Comissões distritais e municipais de proteção civil.

GC CM de Sabrosa