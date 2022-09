Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas: “Comunicar e Divulgar os Biorresíduos”

O Município de Vila Real, no âmbito da ação dos Pelouros da Juventude e do Ambiente, viu aprovada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) um projeto de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, designado “Comunicar e Divulgar os Biorresíduos”.

O Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» pretende potenciar práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral e da prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.

O projeto de voluntariado jovem “Comunicar e Divulgar os Biorresíduos” foi concebido para dez voluntários, dos 16 aos 30 anos. Nele os jovens foram sensibilizados para a adoção de práticas que promovam a economia circular, nomeadamente, reciclagem, reutilização, gestão ambiental, prevenção do desperdício alimentar e consumo sustentável. Nos quinze dias de atividades estes jovens foram acompanhados pelos Técnicos da Divisão do Ambiente do Município de Vila Real. Desenvolveram inúmeras atividades na área da proteção da natureza, desde a recolha de pontas de cigarro no parque Corgo, plogging nas margens do rio Corgo, sementeiras e plantações, envolvimento na campanha de divulgação dos biorresíduos, visitas às exposições do Centro de Ciência, Agência de Ecologia Urbana, Hortas Urbanas, recolha e identificação dos macroinvertebrados no rio Corgo e ainda atividades criativas de estampagem com o recurso à flora local. Destaca-se a visita de estudo ao centro de Triagem dos resíduos recicláveis e ao aterro de Bigorne, onde os jovens tomaram consciência do impacto dos resíduos no meio ambiente.

Um agradecimento especial a todos os envolvidos neste projeto que permitiram continuar a caminhada em direção a Vila Real + SUSTENTÁVEL