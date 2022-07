Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas iniciou em Santa Marta de Penaguião

Iniciou no dia de hoje, 18 de julho, mais uma edição do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» no concelho de Santa Marta de Penaguião. Até ao dia 15 de setembro, um total de 32 jovens do concelho penaguiense com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos vão participar no voluntariado juvenil do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), desenvolvido em parceria com o Município de Santa Marta de Penaguião.

Os jovens serão repartidos em 2 equipas de 4 elementos cada, cada um por um período de 15 dias cada, que à semelhança das edições anteriores, irão reforçar a vigilância florestal e preservar a natureza, proceder à limpeza e manutenção de parques de lazer, bem como efetuar a inventariação e monitorização de espécies vegetais e animais em risco. Os jovens irão igualmente sensibilizar a população para práticas que promovam a economia circular, nomeadamente a reciclagem, a reutilização, a gestão ambiental e a prevenção do desperdício alimentar e consumo sustentável.