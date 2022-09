O projeto “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas – Santa Marta de Penaguião 2022”, candidatado pelo Município de Santa Marta de Penaguião ao Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), continua a decorrer nesta quinzena contando com a colaboração de 12 jovens voluntários.

Com este projeto, o Município além de promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, está a contribuir para a preservação e valorização do nosso ecossistema e sensibilização da população.

Com efeito, considerando que muitas vezes por desconhecimento próprio algumas das ações do nosso dia-a-dia prejudicam o ambiente, os jovens voluntários têm vindo a desenvolver ações de sensibilização junto da população, sendo que no dia de ontem promoveram igualmente uma ação de limpeza no Santuário da Nossa Senhora do Viso, em Fontes.

GC CM Santa Marta de Penaguião