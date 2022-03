Voluntários da Missão País recebidos na Câmara Municipal de Alijó

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, deu as boas-vindas aos voluntários da Missão País, que vão estar no Concelho durante esta semana a prestar serviço social à comunidade, nomeadamente atividades de animação em lares, visitas porta a porta e apoio à recuperação de uma habitação degradada.

“É um orgulho enorme para nós receber-vos em Alijó, porque a vossa presença aqui materializa os sentimentos mais nobres da sociedade: a solidariedade, o apoio desinteressado a quem mais precisa e a juventude”, disse José Rodrigues Paredes aos cerca de 50 universitários, na sua maioria estudantes de Medicina, que participam neste projeto.

O Presidente da Câmara enalteceu “a valiosa mensagem de esperança que os voluntários transportam” e o “trabalho nobre e de valor incalculável para as gentes do Concelho”. Os jovens estão a fazer voluntariado nas IPSS de Alijó, Carlão, Favaios, Pegarinhos, Sanfins do Douro, Santa Eugénia, Vila Chã, Vila Verde e Vilar de Maçada e ainda na APPACDM. Sendo este o primeiro ano desta iniciativa, o Município espera poder alargá-la a todas as freguesias do Concelho no próximo ano.

Este projeto inclui ainda a recuperação de uma habitação, em colaboração com a associação “Just a Change”. Durante a semana, o grupo irá também ao Agrupamento de Escolas D. Sancho II para dar a conhecer o seu projeto. No dia 4 de março, os voluntários irão atuar numa peça de teatro no Auditório Municipal de Alijó, aberta à comunidade.

José Paredes aproveitou a oportunidade para desafiar os futuros médicos a fixarem-se nos territórios de baixa densidade, como o Concelho de Alijó. O Município agradece a colaboração das IPSS, Juntas de Freguesia, do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, dos Grupos de Escuteiros e do projeto CLDS 4G – Cidadania 4.0.