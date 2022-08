Voluntários para a Natureza e Florestas e Ocupação Temporária de Jovens em Mesão Frio

Já estão no terreno os dois novos grupos de jovens, que integram a terceira quinzena do programa municipal de Ocupação de Tempos Livres (OTL) e a segunda quinzena do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Os elementos foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do concelho, na passada segunda-feira, dia 1 de agosto, pelo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, pelo Vereador com o Pelouro da Educação, Fernando Correia e pelos Técnicos do Município responsáveis pelos dois programas.

“É uma oportunidade que devem aproveitar, sem pressões, mas com responsabilidade”, referiu o Presidente da Autarquia, mostrando a sua disponibilidade dirigindo-se aos dois grupos de jovens que abdicam do seu período de férias escolares, para apoiar a comunidade mesão-friense.

Os elementos do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, com idades dos 14 aos 30 anos, têm cumprido um papel fundamental na prevenção de incêndios no Município e nos concelhos vizinhos, tendo já sido reportadas, em anos anteriores, situações de risco de incêndio florestal. Os jovens, que integram o programa municipal do OTL, com idades dos 14 aos 18 anos, têm colaborado em ações úteis para a sua formação cívica e para a população, sobretudo, nos serviços afetos às Piscinas Municipais Descobertas e ao campo de férias municipal, no arquivo municipal, em iniciativas de limpeza urbana e nos serviços de jardinagem do Município.