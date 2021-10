“Vou e Venho, memórias de Miguel Torga”, apresentado no Espaço Miguel Torga

Foi apresentado pela primeira vez ao público no passado sábado, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, em parceria com o projeto de programação em rede “Palavras Cruzadas”, o documentário sonoro “Vou e Venho, memórias de Miguel Torga”, realizado e apresentado pela documentarista e radialista portuguesa Sofia Saldanha.

Este documentário sonoro regista a memória individual de quem travou contacto com o escritor e constrói uma memória coletiva da figura, trazendo para os dias de hoje histórias que vão desde a infância do escritor até à sua morte.

As saídas de Torga para a caça com o padre da paróquia de São Martinho de Anta, onde lhe surge o emblemático poema “São Leonardo de Galafura”, a figura do médico na sua relação com a comunidade, a educação na sua infância, ou ainda o seu amor público pelas terras de Trás-os-Montes e Alto Douro foram algumas das histórias que se ouviram pelo trabalho de Sofia Saldanha.

Fonte: CM Sabrosa