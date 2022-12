Vouchers de Natal animam comércio de rua em Lamego

Muitos lamecenses já aderiram à Campanha “Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela Câmara Municipal de Lamego, trocando as faturas de compras realizadas no comércio tradicional por vouchers. O objetivo é apelar ao consumo no concelho para revitalizar e valorizar o comércio de rua.

Há 2500 Vouchers de Natal para oferecer. Por cada 50 euros de compras realizadas, a autarquia oferece um voucher no valor de 10€ que deve ser levantado na Loja Interativa de Turismo (LIT) e que pode, em seguida, ser trocado num dos 55 estabelecimentos comerciais e de restauração inseridos nesta campanha.

As lojas aderentes estão identificadas com o respetivo dístico na montra. A lista pode ser consultada em https://www.cm-lamego.pt/images/pdf/natal_/LISTA_VOUCHERS.pdf

A magia desta quadra festiva continua a reinar nas ruas da cidade de Lamego, com a tradicional iluminação e decoração natalícias e com o Mercado de Natal, presente na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

Celebre connosco a época mais inspiradora do ano.

GC CM