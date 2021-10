Workshop “Empreendedorismo Jovem” promovido em Boticas

O Auditório Municipal de Boticas acolheu esta terça-feira, dia 19 de outubro, o workshop “Empreendedorismo Jovem”, promovido pelo CLDS 4G “Boticas ComVida” e Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Boticas, sob a coordenação do Município de Boticas e com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Chaves.

A sessão de abertura foi presidida pelo Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, sendo que a iniciativa foi orientada por Afonso Dinis, representante do Centro de Emprego e Formação Profissional de Chaves.

O objetivo principal da realização da ação passou por ajudar os desempregados do Concelho no processo de integração profissional e, simultaneamente, apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego, promovendo o encaminhamento dos interessados para o apoio técnico do IEFP.