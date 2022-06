WTCR 2022: Tiago Monteiro quer recuperar a forma em Vila Real

Tiago Monteiro foi o herói nacional em 2019 após a sua emocionante vitória no WTCR – FIA World Touring Car Cup, em Vila Real, a 7 de julho.

Ele assumiu a liderança da terceira e última corrida do fim de semana, nesse ano, quando seu companheiro de equipe Attila Tassi, com motor Honda, teve problemas com a vela de ignição, mantendo a calma até o final para sua primeira vitória desde que triunfou na Hungria dois anos antes.

Agora com 45 anos, o piloto portuense está a tentar retomar a forma depois de uma difícil recuperação, na sequência de um acidente no qual sofreu graves lesões na cabeça e pescoço em setembro de 2017.

“Ganhar aquela corrida foi o melhor que eu pode esperar como piloto de uma prova mundial”, disse Monteiro. “É sempre incrível vencer, mas no seu país de origem, num lugar onde tu és tão bem-vindo e há tanta paixão pelo que tu fazes, é simplesmente incrível. Com certeza a vitória foi mais emocional em relação às anteriores por causa do acidente e das dificuldades e incertezas da recuperação. Foi minha primeira vitória após o acidente. Todos ficaram muito felizes por eu ter vencido, mas teve um significado especial para mim”, disse.

Em 2019, Monteiro entrou no fim de semana de Vila Real fora de forma, a ponto de ficar em 14º na qualificação. “Pensamos que estávamos a ter uma temporada difícil naquela época, mas, para ser honesto, esta provavelmente é ainda mais difícil”, disse Monteiro. “Às vezes tu tens temporadas melhores, às vezes tens temporadas mais difíceis e nós lutamos para sermos competitivos, embora a equipa esteja a fazer um ótimo trabalho e a trabalhar muito duro. No papel, não estou muito otimista quanto às nossas hipóteses em Vila Real. Mas temos um carro forte e eficiente em pistas urbanas e espero que essa tendência do Honda Civic supere as dificuldades que temos e que as coisas mudem”, contou.

Fonte: https://www.fiawtcr.com