WTCR em Vila Real: Rob Huff conquista primeira vitória da temporada

Rob Huff conquistou, hoje, uma sensacional primeira vitória da temporada na segunda corrida da WTCR Race of Portugal, naquela que foi a histórica 100ª corrida da WTCR – FIA World Touring Car Cup, realizada em Vila Real. Tassi (Honda) e Azcona (Hyundai) fecharam o pódio.

Esta também foi a primeira vitória do ano para a Zengő Motorsport e o Cupra Leon Competición, com Huff a subir do quarto lugar da grelha para a liderança da prova, neste difícil etapa portuguesa do WTCR.

Tiago Monteiro abandonou a corrida, logo nas primeiras voltas, na sequência de um toque de um adversário da corrida.