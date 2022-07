WTCR em Vila Real: Santiago Urrutia conquista primeira pole position da temporada

Santiago Urrutia conquistou a sua primeira pole position da temporada no WTCR Race of Portugal, realizado este fim de semana em Vila Real, ao bater o companheiro da Lynk & Co, Yann Ehrlacher, no primeiro lugar numa qualificação de alta intensidade, realizada hoje, no Circuito Internacional.

O piloto da Cyan Performance acabou a apenas 0,049 segundos do rei da WTCR, após uma qualificação apertada, no rápido e exigente circuito citadino vila-realense.

“Estou muito feliz, é sempre bom estar na pole position”, disse Urrutia após a terceira conquista da sua carreira no WTCR e na sua primeira visita a Vila Real.

Ehrlacher ficou desapontado por perder a pole, especialmente por uma margem tão pequena. “É bom para a equipa. Temos 10 pontos hoje [por estabelecer o melhor tempo geral na classificação], então é uma conquista muito boa. É como é. O meu desempenho foi muito bom, mas infelizmente algumas coisas não chegaram a melhor fim. Mas fizemos um bom trabalho”, disse.

A Corrida 1 do WTCR Race of Portugal está marcada para domingo às 13h10, hora local, com a Corrida 2, a 100ª do WTCR, marcada para as 17h15.

Fonte: FIA WTCR