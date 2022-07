WTCR em Vila Real: Santiago Urrutia vence primeira corrida

Santiago Urrutia, da Lynk & Co, levou a melhor sobre o colega de equipa Yann Ehrlacher, na Corrida 1 no WTCR – Race de Portugal, que acontece este domingo no circuito citadino de Vila Real.

O piloto da Cyan Performance conquistou sua segunda vitória no WTCR, nesta temporada, depois de liderar a pole position. O uruguaio perdeu a liderança para Ehrlacher por causa da Joker Lap, mas recuperou-a quando o Rei do WTCR obedeceu a uma ordem da equipe para devolver a posição.

Nestor Girolami, ao volante de um Honra, fechou o pódio na terceira posição. Já Tiago Monteiro, que partiu em 13º na grelha de partida, chegou mesmo à décima posição, a poucos minutos no final. No entanto, acabou por perder uma posição e cortar a meta em 11º lugar.