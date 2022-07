WTCR em Vila Real: Yvan Muller vai sair na frente na segunda corrida

Yvan Muller garantiu que vai começar a Corrida 2 da WTCR em Vila Real – a 100ª WTCR – FIA World Touring Car Cup a ser disputada – à frente da pole position, depois de se qualificar no 10º lugar em Vila Real.

O francês, que é um dos três únicos pilotos que competiu em todas as corridas do WTCR até agora, vai começar o segundo encontro da grelha parcialmente invertida, na frente ao lado de Attila Tassi, da Liqui Moly Team Engstler, que se classificou em nono com o seu Honda Civic TCR.

O piloto da Goodyear, Mikel Azcona, seguirá da segunda fila, tendo-se qualificado em oitavo na segunda sessão de qualificação, com Rob Huff, da Zengő Motorsport, ao seu lado, no seu Leon Cupra.

Além de Muller, os únicos outros pilotos que correram em todas as corridas do WTCR até agora são seu sobrinho e rei do WTCR Yann Ehrlacher e o companheiro de Lynk & Co, Thed Björk.

A Corrida 1 da Corrida de Portugal realiza-se no Domingo, às 13h10, hora local, estando a Corrida 2 marcada para as 17h15.

Fonte: FIA WTCR