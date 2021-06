WTCR: Tiago Monteiro fez o segundo melhor tempo no Estoril

Tiago Monteiro fez o segundo melhor tempo na qualificação para a etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que decorre neste fim de semana no autódromo do Estoril. O portuense efetuou a melhor volta em 1.44,639 minutos, a 0,117 segundos do mais rápido da sessão, o argentino Esteban Guerrieri.

“Toda a equipa fez um trabalho fantástico. Foi um esforço de equipa. Trabalhámos muito e puxámos uns pelos outros”, afirmou Tiago Monteiro, após a qualificação, em conferência de imprensa virtual que juntou os três primeiros classificados da sessão.

Estar na primeira linha da grelha “é muito importante”, realçou Tiago Monteiro, que se mostrou “satisfeito pelo trabalho feito até agora” e apontou para uma vitória na dupla corrida de domingo, para além de “marcar pontos” na classificação geral de pilotos.

Na segunda corrida, o portuense arrancará da segunda posição, já com a grelha na ordem correta da qualificação, com as duas corridas agendadas para domingo, no autódromo do Estoril, que recebe a prova devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, tendo substituído Vila Real no calendário.

“Será interessante. Não temos público, mas ouvimos algumas pessoas a apoiar do lado de fora. Deu para ter um pouco da atmosfera dos fãs portugueses e isso é bom”, expressou Tiago Monteiro, que agradeceu o carinho sentido através das redes sociais.

A primeira corrida, com 13 voltas ao circuito, será disputada a partir das 12:15 de domingo, enquanto a segunda, com 15, está aprazada para as 15:15 do mesmo dia.