X Jornadas Pedagógicas no Agrupamento Morgado Mateus

Realizaram-se, de 19 a 23 de julho, as X Jornadas Pedagógicas “Aprender em comunidade”, do Agrupamento Morgado de Mateus e pela 3ºvez consecutiva em parceria com o Agrupamento Miguel Torga, de Sabrosa. O tema deste ano foi “A Avaliação Pedagógica no século XXI”, um tema pertinente face às mudanças que se vivem e às novas exigências que obrigam a repensar as práticas pedagógicas ao nível da avaliação, centrando-as mais na avaliação formativa e criterial (critérios como referencial comum de melhoria das aprendizagens) para um maior sucesso escolar e uma pedagogia de integração de todos.

Com base no Perfil dos Alunos, o grande “farol” da Educação atualmente em Portugal, no Projeto MAIA, em que o Agrupamento Morgado de Mateus está integrado, devidamente enquadrado no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, que visa melhorar as práticas pedagógicas das escolas e dos seus professores no domínio da avaliação e no Projeto de Inteligência Sócio Emocional “Soft Skills, Strong Persons” que o Agrupamento coordena a nível europeu, através do Projeto Erasmus +, a formação foi feita presencialmente e on line, com mais de 200 professores e mais de10 formadores. Estas Jornadas tiveram a participação de ilustres pedagogos como palestrantes – Domingos Fernandes (ISCTE E CIES – IUL); Ariana Cosme e Daniela Ferreira (CIIE e FPCEUP) e Eusébio Machado (UPIDH) e da psicóloga clínica Danielle Capella, líder na área da Inteligência Emocional e do Coaching que deram o “mote” para as reflexões e sessões de trabalho dos docentes ao longo de cinco dias.

Apesar do cansaço de um longo ano letivo e atípico, os docentes dos AEMM e AEMT participaram com muito entusiasmo nestas Jornadas Pedagógicas, respondendo positivamente a uma formação centrada no contexto de trabalho com alunos, nas suas necessidades de Ensino/Aprendizagem e na resposta aos problemas atuais que exigem uma mudança de paradigma avaliativo e de gestão das emoções. Parabéns a todos, professores fascinantes! Termino com uma frase de Augusto Cury:“Professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida.”

Homenagem à Diretora cessante do Agrupamento Morgado Mateus, Marina Teixeira

Não foi a homenagem que merecia, mas dadas as contingências do contexto atual de pandemia, foi a homenagem possível. No primeiro dia que marcou o arranque das X Jornadas Pedagógicas do Agrupamento Morgado de Mateus, na Aula Magna da UTAD, com a sala cheia, apesar de condicionada em lugares pelos motivos que todos conhecem e com transmissão via Zoom para quem estava online, a Diretora Marina Teixeira foi homenageada com muita emoção após dois mandatos à frente deste mega agrupamento.

Destacou-se o seu enorme espírito de missão e dedicação na liderança do Agrupamento, respeitando todos, dando voz a todas as sensibilidades e colocando sempre os interesses da comunidade educativa em primeiro lugar. Muito humanista, teve uma relação de proximidade com todos e revelou muita competência relativamente à gestão e à realidade da Educação. Um trabalho de Excelência de uma grande Mulher, Professora e Amiga!

Voltaremos a encontrar-nos noutros contextos e contaremos com a sabedoria, a coragem, a inexcedível entrega e bondade de quem soube enfrentar este enorme desafio de liderar um Agrupamento de tamanha dimensão em tempos de mudanças, adaptações e pandemia!

Com reconhecimento e agradecimento pela dedicação, ética, competência, e amizade!

Professora Ana André