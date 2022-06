XIII Simpósio Internacional de Investigação em Arte aborda temática “Arte e Ambiente”

Inicia-se hoje, pelas 14h00, o XIII Simpósio Internacional de Investigação em Arte, subordinado ao tema “Arte e Ambiente” e integrado na Semana do Ambiente 2022.

Nesta edição, são cerca de 40 os momentos de intervenção aguardados ao longo dos dois dias (oito e nove), em que a questão do ambiente será abordada, tendo por base diversas perspetivas artísticas.

De entre as várias intervenções, Levi Leonido, membro da coordenação da UTAD e CITAR, destaca a presença de Manuela Correia, com uma sessão pública dedicada ao projeto “ROSA DO MUNDO”, a participação de Heloan Patrick, um Índio Guarani (Brasil); a presença e o contributo de Paulo Coelho, com o workshop “Do lixo se faz música”.

Sublinhou, ainda, o Concerto Performance “Há-Som”, por João Ricardo Barros de Oliveira e a Palestra Concerto “Landscape & Soundscape: Cultura, Artes e Identidade”, com a Orquestra do Jazz do Douro.

Os interessados poderão acompanhar o evento na Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, ou via streaming, e consultar a programação aqui.