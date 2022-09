XIV Gala do Desporto de Vila Real distinguiu talentos locais

Os claustros do ex. Governo Civil receberam, no dia 23 de setembro, a XIV Gala do Desporto de Vila Real. Na presente edição foram distinguidos mais de quatro dezenas de agentes desportivos e entregue o Prémio Carreira, no qual se pretende homenagear quem, pelo seu mérito, contribui para fortalecer a imagem do desporto no Concelho e na Região.

A Gala do Desporto de Vila Real, para além de outros objetivos, pretende valorizar o trabalho dos agentes desportivos, apoiando-os no seu processo de formação e encorajando-os à permanência no tecido desportivo local, através do reconhecimento do seu mérito Desportivo. Este evento realiza-se anualmente com o apoio do Conselho Municipal do Desporto.

Nesta cerimónia foram reconhecidos os talentos desportivos locais que mais se destacaram nas diversas modalidades na época desportiva 2021/2022, num total de 43 homenageados. O “Prémio Carreira” voltou a ser um dos pontos altos, tendo sido atribuído ao vila-realense Luís Maximiano Coutinho da Silva, que em julho já tinha recebido a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata, atribuída pelo Município, no âmbito do Dia da Cidade.

Esta festa, na qual estiveram presentes cerca de 250 pessoas, entre participantes e público, foi abrilhantada pelas atuações do Conservatório Regional de Música de Vila Real, pela PT Academy e pela Academia Music‘s Cool, que encerrou a Gala com um ritmo animado e boa disposição.