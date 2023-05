XIX Torneio Inter-Instituições de Futsal em Vila Real

O Município de Vila Real vai levar a efeito, de 8 de maio a 24 de junho, o XIX Torneio Inter-Instituições de Futsal. Trata-se de uma iniciativa que visa proporcionar um convívio salutar entre os funcionários das instituições do concelho, através da prática de uma modalidade desportiva. O Vereador do Desporto, Alexandre Favaios, disse que a longevidade desta competição é o reflexo das boas relações existentes entre as diversas instituições concelhias, pelo que a autarquia continuará a apostar em eventos desta natureza.

Este ano o Torneio conta com a participação de 8 instituições, num total de 92 praticantes. A competição irá processar-se em duas fases, a primeira através de grupos equipas, ficando apuradas para a 2ª fase as duas primeiras equipas de cada série. Após esta fase as equipas apuradas entrarão num processo de eliminatórias até chegar à final. As restantes realizarão mais um jogo para a definição da classificação geral.

Este evento irá decorrer no Polivalente da Estação, com final agendada para o Pavilhão dos Desportos.