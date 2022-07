A 22ª Feira do Linho de Ribeira de Pena está de regresso nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022.

Esta mostra de Produtos locais surgiu como forma de promover e revitalizar uma atividade antiga e de grandes tradições entre as populações do concelho e para dar a conhecer produções artesanais locais e as potencialidades turísticas e gastronómicas do concelho.

A edição de 2022 continua com o formato das edições anteriores.