XXIV Torneio Inter-Freguesias de Futsal de Vila Real

Depois de um interregno de dois anos devido à pandemia, o Município de Vila Real, através da Divisão de Educação, Desporto e Juventude levou a efeito, entre os dias 29 de agosto e 10 de setembro, o XXIV Torneio Inter – Freguesias de Futsal.

Participam neste torneio, que teve lugar no Polivalente da Estação, as Juntas de Freguesia de Arroios, Guiães, Freguesia de Vila Real, Lordelo, Mateus, Mondrões, Torgueda, Vila Marim, União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã, União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras e União de Freguesias de Mouçós e Lamares, num total de 110 crianças e 30 adultos/responsáveis envolvidos.

O grande objetivo deste evento é proporcionar aos jovens um convívio salutar, através da prática de uma modalidade do seu agrado, fortalecendo a amizade entre as freguesias participantes.

No dia 10 de setembro, após a realização dos jogos para apuramento do 3º/4º lugar e 1º/2º classificados, realizou-se a cerimónia de encerramento do Torneio com a presença de todas as Juntas de Freguesia envolvidas.

Nesta cerimónia foram entregues as medalhas de participação, eleito o melhor marcador e melhor guarda – redes, equipa Fair – Play e equipa Melhor Apresentada. Todos os participantes irão ainda ser presenteados com uma viagem que vai ser certamente do seu agrado e que lhes proporcionará um dia inesquecível.

A realização da XXIV edição do Torneio foi reconhecida por todos os agentes, direta ou indiretamente envolvidos, como uma iniciativa importante de confraternização e união entre todos.

FICA O REGISTO DOS PREMIADOS.

– 1º Classificado: Mateus

– 2º Classificado: Freguesia de Vila Real

– 3º Classificado: União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras

– 4º Classificado: Lordelo

– Melhor Marcador: Carlota Felisberto – U.F. Constantim e Vale de Nogueiras (15 – golos)

– Melhor Guarda – Redes: Miguel Silva – Freguesia Vila Real (4 golos sofridos)

– Equipa Melhor Apresentada: Freguesia de Lordelo

– Troféu Fair – Play: União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã