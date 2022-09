XXIV Torneios Inter-Freguesias de Sueca e de Fito em Vila Real

Realizaram-se, entre os dias 16 e 18 de setembro, os XXIV Torneios Inter-Freguesias de Sueca e de Fito, iniciativa promovida pelo Município de Vila Real com o objetivo de aproximar as freguesias através da oferta de eventos de cariz popular, ao mesmo tempo que contribui para a preservação destes jogos tradicionais.

Nos dias 16 e 17 decorreu, nos Paços do Concelho, a XXIV edição do Torneio Inter-Freguesias de Sueca, com 11 freguesias participantes, num total de 40 jogadores inscritos. Destaca-se o notável convívio registado ao longo de todo o torneio, que proporcionou um ambiente animado até ao final da competição que se prolongou pela madrugada dentro.

No dia 18 de setembro realizou-se o XXIV Torneio Inter-Freguesias de Fito, um evento sempre muito animado e que atraiu até à Vila Velha muitos vila-realenses que quiseram assistir à tradicional competição. Este Torneio foi disputado por 30 participantes de 10 freguesias que, ao longo de toda a tarde, tiveram ainda a oportunidade de confraternizar no lanche convívio oferecido pela autarquia.

Fica o registo da Classificação:

XXIV TORNEIO INTER – FREGUESIAS DE SUECA

1º Classificado – União de Freguesias de Mouçós e Lamares – Equipa A – André Vilela e Paulo Correia

2º Classificado – Freguesia de Parada de Cunhos – Equipa A – António Fontelas e Gabriel Teixeira

3º Classificado – União de Freguesias de Mouçós e Lamares – Equipa B – Ismael Duarte e António Mestre

4º Classificado – Freguesia de Vila Marim B – Carlos Mota e Agostinho

XXIV TORNEIO INTER – FREGUESIAS DE FITO

1º Classificado – União de Freguesia de Mouçós e Lamares – Equipa B – Jacinto Silva e José Félix Pereira

2º Classificado – Freguesia de Arroios – Equipa A – Alberto Nascimento e Acácio Machado

3º Classificado – União de Freguesia de S. Tomé do Castelo e Justes – Equipa A- Manuel Martins e Pedro Martins

4º Classificado – Freguesia de Arroios – Equipa B – José Matos e Jorge Costa