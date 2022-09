XXV Feira Gastronómica do Porco realiza-se de 12 a 15 de janeiro de 2023

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu esta segunda-feira, dia 26 de setembro, uma reunião entre a Câmara Municipal de Boticas e os produtores de fumeiro que participarão na Feira Gastronómica do Porco.

O encontro permitiu acertar pormenores sobre a 25ª edição do certame, que decorrerá de 12 a 15 de janeiro de 2023.

À semelhança do que aconteceu antes da pandemia de Covid-19, que obrigou à suspensão da realização presencial das duas últimas edições, a feira terá a duração de quatro dias, decorrendo de quinta-feira a domingo, no Pavilhão Multiusos de Boticas e mantendo os mesmos horários.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, disse que os Concursos de Melhor Chouriça e de Melhor Salpicão também farão parte do programa da próxima a feira.

Além disso, o autarca informou ainda que plataforma de venda online “Boticas Tem”, criada em 2021 para ajudar os produtores a escoarem o fumeiro e enchidos produzidos para a feira e que teve grande recetividade por parte dos consumidores, estará também em funcionamento na 25ª edição do certame.

Desta forma, os interessados poderão adquirir os produtos do Concelho de Boticas de forma prática, rápida e a partir de qualquer zona do país e até do estrangeiro.

“Em 2023 completam-se 25 anos de Feira do Porco, certame que promove o que de melhor há e se faz no Concelho de Boticas e na região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial. Nesse sentido, pretendemos que a feira do próximo ano decorra de forma presencial e que traga o merecido retorno económico aos produtores de fumeiro”, referiu Fernando Queiroga.

O autarca acrescentou ainda que “a qualidade dos produtos já é a imagem de marca da Feira do Porco de Boticas, por isso continuamos focados em dinamizar a nossa terra, atrair mais visitantes e promover os nossos produtos endógenos, contando, para tal, com o importante contributo dos produtores de fumeiro, peça fundamental para o sucesso do certame”.

A par disto, o Município de Boticas vai continuar a comparticipar os custos relativos ao abate dos porcos destinados para a feira, desde que este seja realizado no Matadouro Regional do Barroso.

GC