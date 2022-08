XXVI Concurso Pecuário de Gado Bovino da Raça Barrosã

Depois do interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, realizou-se na passada terça-feira, dia 16 de agosto, no Largo da Feira, a 26ª edição do Concurso Pecuário de Gado Bovino de Raça Barrosã, organizado pelo Município de Boticas em colaboração com a Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB) e com a Confraria Gastronómica da Carne Barrosã.

A iniciativa, inserida no programa das Festas do Concelho de Boticas, em honra de Nossa Senhora da Livração, realizando-se em simultâneo com a Feira Franca, reuniu cerca de meia centena de exemplares de raça barrosã.

Como é habitual, os animais foram divididos por classes e devidamente avaliados por um júri, que teve em linha de conta as suas caraterísticas individuais dentro do padrão da espécie originária da região do Barroso.

O concurso visa fomentar o crescimento do setor agropecuário e contribuir para o desenvolvimento, promoção e divulgação da raça e também da carne barrosã, uma das mais importantes espécies bovinas nacionais e detentora de Denominação de Origem Protegida (DOP).

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu que “o concurso pecuário é uma excelente oportunidade para promover esta imponente espécie autóctone, tão caraterística da nossa região, classificada como Património Agrícola Mundial, e incentivar as atividades relacionadas com a agricultura e o mundo rural”, acrescentando ainda que “a aposta neste setor serve também para incentivar os jovens a criarem o seu próprio emprego e a fixar população no Concelho”.

No final foram entregues os troféus e prémios pecuniários aos produtores com os melhores exemplares de raça barrosã.

GC CM Boticas