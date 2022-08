XXVI Festival de Folclore do Concelho de Boticas

Foi com a Praça do Município completamente cheia que se realizou na passada sexta-feira, dia 19 de agosto, a 26ª edição do Festival de Folclore do Concelho de Boticas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Boticas, no âmbito da agenda cultural “Verão em Festa”.

Como é habitual, a noite dedicada à etnografia e folclore começou no Largo da Nossa Senhora da Livração, com os quatro grupos folclóricos a desfilarem em cortejo até à Praça do Município.

Antes de iniciarem as suas atuações, os ranchos participantes receberam das mãos do Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, e da vereadora da Cultura, Isabel Torres, o diploma e o Laço Folclórico alusivo ao evento.

Fernando Queiroga aproveitou a oportunidade para dirigir umas palavras de estima aos grupos participantes “pela dedicação em manterem vivos os usos e costumes do nosso país, em especial aos ranchos representativos do Concelho de Boticas por manterem viva esta tradição secular, sobretudo nesta fase pós-pandemia”.

O autarca disse ainda que “é fundamental que se continue a preservar a cultura musical e etnográfica das várias regiões do nosso país e, sobretudo da nossa região, de forma a que este importante património imaterial seja cada vez mais valorizado”.

Tendo em conta o público, Fernando Queiroga endereçou também umas palavras de amizade a todos os emigrantes presentes na praça.

“Esta iniciativa é direcionada também para todos os nossos conterrâneos espalhados pelos quatro cantos do mundo e que, por esta altura do ano, regressam ao Concelho de Boticas e às nossas aldeias para matar saudades de casa e rever familiares e amigos”, finalizou o autarca.

O Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Beça e o Rancho Folclórico de Santa Maria de Covas do Barroso foram os anfitriões do festival, que contou também com a presença do Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Sobrosa (Paredes) e do Rancho Folclórico da Associação Cultural e Festiva “Sinos da Sé” (Braga).

GC CM de Boticas