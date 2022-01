XXXI Feira do Fumeiro de Montalegre abriu ao público

Depois de um ano confinada – a ver a luz do dia em formato online – a “rainha do fumeiro” está de novo na rua. Formosa e galante embora amputada pela animação. Os produtores sorriem e agradecem. Voltam a fazer contas com a calculadora por perto. São os protagonistas da mais bela história económica, gastronómica e turística que alguma vez foi contada na capital do Barroso. Até domingo, há mesa farta garantida. Os 31 anos do maior certame do concelho de Montalegre podem ser vistos até domingo. Estão todos convidados para apagar as velas e brindar à rainha.

Está “cortada a fita” a mais uma edição da Feira do Fumeiro de Montalegre. Até domingo há muito para ver e saborear em torno dos aromas da “rainha do fumeiro”, o cartaz de maior visibilidade no município de Montalegre. Apesar do contexto pandémico, o evento continua a primar pela inovação. A organização estruturou a oferta e foi intransigente em matéria de segurança. Na cerimónia de abertura – feita no auditório municipal – o presidente da autarquia, Orlando Alves, agradeceu o empenho dos produtores ao mesmo tempo que destacou o «sentimento de responsabilidade» em avançar para o formato presencial. O autarca faz fé que tudo vai «correr bem», invocando o auge da pandemia onde o concelho foi «pioneiro» em muitas medidas que adotou.