Zonas emblemáticas de Mondim de Basto recebem árvores autóctones

Equipas do ICNF / DRCNF Norte dinamizaram, com colaboração da Câmara Municipal de Mondim de Basto e o Conselho Diretivo dos Baldios de Bilhó, duas ações de plantação de espécies nativas, comemorando o Dia da Floresta Autóctone.

No dia 23, em Vilar de Ferreiros, fez-se uma ação de restauro de área ardida da Sr.ª da Graça, destruindo arvoredo ardido e plantando autóctones: sobreiros (Quercus suber), medronheiros (Arbutus unedo), Bétulas brancas (Betula celtibérica) e Carvalho-roble (Quercus robur).

Estiveram presentes o diretor do Departamento Regional de Gestão e Valorização da Floresta do Norte, o vice presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, a gestora do Perímetro Florestal de Mondim de Basto, a responsável da Proteção Civil de Mondim de Basto, a técnica do Gabinete Técnico Florestal, o representante dos compartes da unidade de baldio de Atei, os CNAF de Mondim de Basto, os sapadores da CIM do Ave, os sapadores florestais do Município, de Bilhó, de Ermelo e de Vilar de Ferreiros.

Durante o dia 25, no Parque Natural do Alvão, a ação foi de consolidação da conservação do património genético de pinheiro – silvestre (Pinus sylvestris) e restauro de áreas degradadas pelo fogo.

Repuseram-se plantas mortas, do projeto concluído em março de 2021, realizado no Bilhó, resultado de uma parceria entre o ICNF e a unidade de baldio da freguesia.

Reinstalaram-se dezenas de folhosas autóctones, sobreiros (Quercus suber) e carvalho-roble (Quercus robur) e de pinheiro-silvestre.

Com a presença do chefe da Divisão de Gestão Florestal do Norte Interior, da gestora do Perímetro Florestal, do representante dos compartes do Bilhó, dos sapadores florestais do Bilhó e dos CNAF de Mondim de Basto.